تقدمت الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة بالتعازي إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية، بعد استشهاد أبنائه وأحفاده.

وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشئون العشائر الفلسطينية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة أتقدم باسمي وباسم الهيئة العليا لشئون العشائر وجميع مكونات العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بأحر التعازي والمواساة للأخ العزيز المجاهد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد استشهاد أبنائه وأحفاده".

وأضاف المصري، أن هذه الجريمة واحدة من العديد من الجرائم الوحشية الممنهجة والمستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

وشدد على أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر لحكومة المتطرفين بالإمعان بقتل المدنيين في القطاع المحاصر، و على مدار أكثر من نصف عام وكذلك الاستمرار بجرائمها البشعة.

وأردف المصري، أن المكان الطبيعي لنتنياهو هو وأركان حكومته من مجرمي الحرب، هو المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني قادر على مواصلة النضال حتى كنس الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه مهما عظمت التضحيات.