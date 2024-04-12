رئيسة وزراء إيطاليا تزور تونس الأربعاء

قالت الحكومة الإيطالية، إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ستزور تونس يوم الأربعاء المقبل، قبل حضور اجتماع المجلس الأوروبي في نفس اليوم ببروكسل.

وأوضحت مذكرة صدرت عن الحكومة أنه من المنتظر أن تصل رئيسة الوزراء صباحا إلى القصر الرئاسي بقرطاج في تونس العاصمة، حيث يفترض ان تلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد.

ولم يشر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أسباب الزيارة.

وأدت مفاوضات مكثفة بين تونس وروما توجت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، إلى خفض التدفقات الكبيرة للمهاجرين التي بلغت مستويات قياسية في 2023، بشكل لافت مع بداية 2024.

لكن موجات الهجرة غير النظامية عادت منذ أسابيع لتنشط بوتيرة أكبر مع تحسن المناخ ودخول فصل الربيع. وفي 2023 وصل أكثر من 157 ألف مهاجر عبر البحر إلى السواحل الإيطالية أكثر من ثلثيهم كانوا انطلقوا من سواحل تونس أغلبهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ووفق إحصاءات منصة "مفقودين" التي تتبع المنظمة الدولية للهجرة، لقي 3105 مهاجر حتفهم في البحر المتوسط الذي يصنف كأخطر ممرات الهجرة خطورة في العالم.