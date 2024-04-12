قالت المتحدثة باسم منظمة اليونيسيف، ألكسندرا ميردوش، إن قطاع غزة يمثل أخطر مكان على مستوى العالم على الأطفال.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة الجزيرة، مساء الجمعة، أن الأطفال هم الأكثر عرضة للمجاعة الوشيكة في القطاع الذي يشهد أزمة إنسانية تتفاقم.

وأشارت إلى أن الظروف الإنسانية تمضي في مسار أكثر تدهورا مع مرور الوقت، مستشهدا بأن هناك أعدادا كبيرة من الجرحى والجياع يملأون كل أرجاء القطاع دون هوادة.

ولفتت إلى أن أكثر من 11 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب، مؤكدة أن الأطفال يموتون يوميًّا في غزة بسبب حرمانهم من الرعاية الصحية.

ونوهت بأن هناك تحديات كبيرة في إيصال المساعدات لقطاع غزة، لا سيما في مناطق الشمال التي تشهد أوضاعا إنسانية أكثر ترديا.

ودعت متحدثة اليونيسف، إسرائيل إلى تيسير دخول المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.