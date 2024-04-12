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مشاهد لإطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 10:21 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 10:21 م

بثت قناة «العربية»، مشاهد مصورة لإطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وأظهرت اللقطات المصورة، محاولة منظومة القبة الحديدية التصدي للصواريخ التي أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

 

 

 

وكان جيش الاحتلال قد أعلن إطلاق 40 صاروخًا من جنوب لبنان صوب مناطق شمال إسرائيل، وادعى أن منظومة القبة الحديدية أسقطت عددًا من الصواريخ.

ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، مع انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.


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