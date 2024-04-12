البنوك الأربعة الكبرى في الصين تؤكد استمرار دعم صندوق الثروة السيادي لها

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قالت البنوك الأربعة الأكبر في الصين وهي بنك الصين الصناعي التجاري وبنك التشييد الصيني وبنك الصين وبنك الصين الزراعي إن صندوق الثروة السيادي الصيني سيواصل دعمه لتطورها ونموها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بنك الصين الصناعي التجاري قوله إن صندوق الثروة السيادي "سنترال هوجين إنفستمنت" رفع حصته من أسهم الفئة أ في البنك بنحو 8ر286 مليون سهما بما يعادل حوالي 08ر0% من إجمالي أسهم البنك خلال الفترة من 11 أكتوبر الماضي حتى 10 أبريل الحالي، عندما تعهد الصندوق بزيادة حصته في البنك المملوك للدولة.

وقال بنك التشييد الصيني إن الصندوق رفع حصته التراكمية فيه بمقدار 5ر71 مليون سهم من خلال بورصة شنغهاي للأوراق المالية بما يعادل حوالي 03ر0% من إجمالي رأسمال البنك.

من ناحيته قال بنك الصين إن حصة صندوق هوجين زادت بمقدار 4ر330 مليون سهم بما يعادل حوالي 11ر0% من إجمالي أسهم البنك من خلال بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

أما البنك الزراعي الصيني فقال إن صندوق الثروة السيادي اشترى حوالي 1ر40 مليون سهم إضافي من أسهمه من الفئة أ من خلال بورصة شنغهاي وبما يعادل 11ر0% من رأسمال البنك خلال الشهور الستة الماضية.

يذكر أن صندوق الثروة السيادي الصيني تعهد في 11 أكتوبر الماضي بدعم البنوك الصينية الأربعة الكبرى، في الوقت الذي يواجه فيه القطاع المصرفي تداعيات أزمة القطاع العقاري الصيني الطاحنة والتي تهدد بأزمة مالية في الصين.