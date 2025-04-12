بريطانيا: سجن تجار مخدرات لإخفاء كوكايين بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني

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قالت الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في بريطانيا، إنه تم سجن تجار مخدرات استخدموا كبد الأوز (الفوا جرا) وصدور البط لإخفاء كوكايين بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني (5ر10 مليون دولار) في شاحنة نقل.

وصدر الحكم بسجن مايكل كيتينج (56 عاما) وشقيقه ماثيو كيتينج (49 عاما) وتنفير حسين (46 عاما) وبيير لابيل (48 عاما) في محكمة التاج في هوف يوم الجمعة بعد أن كشف تحقيق أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات أنهم كانوا وراء محاولة فاشلة لتهريب 97 كيلوجراما من الكوكايين إلى داخل المملكة المتحدة.

وأوقف عناصر قوة الحدود شاحنتهم في نوفمبر 2019 عندما دخلت نيوهيفن، وهي مدينة ساحلية جنوبية في شرق ساسكس.

وعند إزالة حمولة الطعام الباهظ الثمن من السيارة، اكتشف الضباط المخدرات مخبأة تحت أرضية مزيفة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وأظهر تحقيق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن سائق الشاحنة لم يكن متورطا في الجريمة.