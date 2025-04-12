3 عروض في اليوم السادس من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

يشهد اليوم السادس من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، والتي تحمل اسم الفنان الدكتور أشرف زكي، 3 عروض مسرحية تقام داخل أكاديمية الفنون بالهرم.

وتبدأ الفاعليات في السادسة مساءً اليوم، بالعرض المسرحي "مع الشغل والجواز" إخراج عبدالباري سعد على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، وتستقبل قاعة سعد أردش في الثامنة مساء العرض المسرحي "مباراة القمة" إخراج أشرف علي، وفي العاشرة مساءً يقام العرض المسرحي "دمي من ورق" إخراج إدريس الروخ على مسرح سيد درويش.

يذكر أن هذه الدورة هي الدورة الأولى للمهرجان وتحمل اسم الدكتور أشرف زكي.

وتقدم للمهرجان أكثر من 160 عرضًا مسرحيًا في المسابقتين: مسابقة فضاء العلبة الإيطالي، ومسابقة الفضاءات غير التقليدية، رئيس المهرجان الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويدير المهرجان المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي، والمشرف على مسرح نهاد صليحة، ويستمر المهرجان حتى 15 أبريل الجاري.