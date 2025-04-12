ماكرون: لا سلام بدون دولة فلسطينية ولا دولة مع حماس

حدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور نشره على منصة "إكس" باللغة العربية، موقف فرنسا الرسمي من تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدًا أن الطريق الوحيد نحو إنهاء النزاع هو الحل السياسي القائم على أساس الدولتين.



وشدّد على أن "فرنسا تقول نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، ونعم لدولة فلسطينية من دون حماس".

وأضاف ماكرون أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الإفراج عن جميع الرهائن، ووقفًا دائمًا لإطلاق النار، واستئنافًا فوريًا للمساعدات الإنسانية، والبدء بمسار سياسي حقيقي.



وأوضح أن فرنسا تدافع عن "الحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة والعيش بسلام"، كما تدافع عن "حق الإسرائيليين في العيش بأمن وسلام مع اعتراف متبادل بين الجيران".

كما دعا الرئيس الفرنسي إلى جعل مؤتمر السلام المقبل حول "حل الدولتين"، المقرر عقده في يونيو، نقطة تحول حقيقية.

وقال: "أبذل قصارى جهدي مع شركائنا لتحقيق هذا الهدف من أجل السلام. نحن في أمسّ الحاجة إليه".

وفي تحذير مباشر، دعا ماكرون إلى عدم الانسياق وراء الحلول السريعة أو الاستفزازات، مطالبًا بمواجهة المعلومات الكاذبة وحملات التلاعب، ومشدّدًا في ختام منشوره على ضرورة الوحدة الدولية: "وقبل كل شيء، فلنبقَ موحدين".