شعر السكان في مدينتي إسلام أباد وروالبيندي بهزات ارتدادية اليوم السبت، حيث ضرب زلزال العديد من المدن في شمال باكستان.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل، بأن زلزالا وقع الساعة 12:31 مساء بقوة 5ر5 درجة وعلى عمق 12 كيلومترا. ويقع مركز الزلزال على بعد 60 كيلومترا شمال غرب روالبيندي.

ونقلت قناة جيو نيوز الباكستانية التلفزيونية عن التقارير الأولية أن سكان أتوك وشاكوال شعروا بالزلزال.

كما كان هناك شعور بالهزات الارتدادية في عدد من مناطق خيبر بختوانخا. غير أنه لم تصدر تقارير على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو مادية في أي من المناطق المتضررة.