وزير الكهرباء يتفقد محطات محولات رشيد بالدلتا الجديدة

عصمت: مخطط زمني واضح ومحدد والالتزام بجداول إنهاء الأعمال.. توفير التغذية الكهربائية لمتطلبات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتوسع الصناعي والزراعي

واستمرار المتابعات الميدانية للوقوف على الواقع الفعلي لكل مشروع، ونعمل من خلال رؤية واضحة وخطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة

أجرى محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم، جولة ميدانية لتفقد محطات محولات رشيد "2 و6 و5" كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، حيث تفقد أعمال تنفيذ مشروعات محطات المحولات وشبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتي تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.



وقال عصمت، إن الجولة جاءت للتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات في إطار السياسة العامة وخطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية، وفي ضوء خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

وتفقد عصمت أعمال تركيب المحولات، واستعراض الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمنى ومواعيد التسليم في إطار مخطط تشغيل المحطات وربطها مع الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال المتابعات السابقة وحجم تنفيذ الأعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمني، وكذلك التعاون والتنسيق بين كل الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالأبراج في مسار الخط.



ووجه الوزير بتذليل كل العقبات والمعوقات، مشددا على ضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل كأحد أهم المحاور لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية.



وأكد الوزير ضرورة المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ المشروع، واجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجميع الأطراف المعنية والقائمة على التنفيذ لمتابعة المستجدات.



كما تابع عصمت، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس طارق عبدالشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومشاركة مديري المشروع ، ومسئولي الشركات القائمة على التنفيذ، الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية ومعدلات أعمال البنية الأساسية والمخطط الزمني ونسب الإنجاز وخطة التدرج الزمني للأحمال المطلوبة، وكذلك موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكل مناطق الاستصلاح في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على جميع مصادر التغذية ومن بينها المصدر الشمالي "روافع الحمام"، بالإضافة إلى الجاهزية لتوفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الإنتاج في بعض المشروعات.

وأشار عصمت، إلى وجود رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات، لاسيما مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، وكذلك رفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، مشيرا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد.



ولفت إلى استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء المشروعات والالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونوه باستمرار العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التي يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحا الخطوات التي يتم العمل عليها لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد في التيار خاصة في شبكات التوزيع.



وقال عصمت، إن اتاحة الكهرباء لكل الاستخدامات وتوفيرها لكل من يطلبها أحد أهم الأولويات التي نعمل عليها كركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي، وزارة الكهرباء تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكل الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة في قطاعاتها المختلفة إنتاجا ونقلا وتوزيعا، ونعمل حاليا على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.