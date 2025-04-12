تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 12 أبريل 2025.

•وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم بمقدار لتتراوح بين 3 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

ارتفعت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

ارتفعت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 10 إلى 22 جنيها.

صعدت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

انخفضت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

وارتفع سعر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 7 إلى 25 جنيها.

انخفضت أسعار الملوخية لتتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

وزاد سعر الخيار البلدي بمقدار جنيه ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

• جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال الصيفى ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

استقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 22 إلى 35 جنيها.

وارتفع سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 70 إلى 90 جنيها.

وارتفعت أسعار الجوافة لتتراوح بين 12 إلى 24 جنيها.

وانخفضت أسعار الفراولة لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

وهبط سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيها.



