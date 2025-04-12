• بلومبرج العالمية: بنك مصر الأول بقائمة البنوك فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا فى ترتيب وتسويق القروض المشتركة

حصد بنك مصر المركز الأول على مستوى السوق المصرفية بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وإفريقيا فى ترتيب القروض المشتركة Mandated Lead Arranger وفى تسويق القروض المشتركة Bookrunner خلال الربع الأول من عام 2025 وفقا للتقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة فى مجال المال والبنوك، كما نجح البنك فى الحصول على المركز الأول كأفضل بنك فى إداره وترتيب وتسويق للقروض المشتركة على مستوى القارة الإفريقية.

واستطاع بنك مصر خلال الربع الأول من عام 2025 بإتمام وترتيب وتسويق عدد 6 قروض مشتركة بإجمالى حجم تمويل لتلك العمليات بلغت 285.5 مليار جنيه، قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسى ومسوق التمويل وذلك فى العديد من القطاعات مثل؛ الصناعات الغذائية، الاستثمار العقارى، الاتصالات وقطاع البترول.

ويواصل بنك مصر الحفاظ على مركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا فى مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقا للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم النجاح الذى حققه قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات و تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الترتيب الحاصل عليه بنك مصر هو عن دوره فى القروض المشتركة كمرتب ومسوق للقروض المشتركة المشتركة Bookrunner & Mandated Lead Arranger وهو من الأدوار الأساسية فى القروض المشتركة والتى تعتمد على الدراسة والترتيب والتسويق وتعكس العلاقات الجيدة مع كل من العملاء التى يتم ترتيب وتسويق القروض لهم وكذا البنوك التى يتم دعوتها للمشاركة فى القروض، مما يعتبر تتويجا لدور بنك مصر الحيوى لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال تلك الفترة مما يؤكد على دور بنك مصر فى دعم الاقتصاد المصرى.

ويعد حصول بنك مصر على هذه الجوائز تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة وشهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائما؛ حيث إنهم شركاء النجاح فى كل الأعمال، ويسعى البنك دائما إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائما التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.