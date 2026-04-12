استشهاد فلسطيني بنيران إسرائيلية جنوب غزة

استشهد فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية اليوم الأحد في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقل "المركز الفلسطيني للأعلام" عن مصادر محلية قولها إن "مواطنا استشهد بنيران الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مفترق شارع 5 مع شارع صلاح الدين بمدينة خان يونس".

ووفق المركز، "نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في شمال وجنوب القطاع، بينها منازل في شرقي خان يونس وأخرى شمالي مدينة غزة".

وأشار إلى أن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، إلى جانب مناطق شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية".