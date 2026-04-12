حزب الله اللبناني ينفي ارتباطه بخلية استهدفت اغتيال شخصية دينية في سوريا

نفى حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، ارتباطه بخلية كانت تعمل على تنفيذ عملية اغتيال لشخصية دينية في سوريا.

وقال حزب الله، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية: "ننفي الادعاءات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباطنا بخلية كانت تعمل على تنفيذ عملية اغتيال لشخصية دينية".

وجدد موقفه المعلن أنه "ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية".

كما أكد حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها بكل مكوناته، داعيا الجهات المعنية في الدولة السورية إلى التحقق الدقيق قبل إطلاق الاتهامات جزافًا، "لاسيما في ظل وجود جهات استخبارية تسعى لإشعال التوتر بين لبنان وسوريا".

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أمس السبت أن إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق، تمكنت من إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف أمن العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "العملية جاءت ثمرة متابعة أمنية دقيقة لتحركات مشبوهة داخل العاصمة، حيث نجحت الوحدات المختصة في رصد امرأة ضمن خلية أثناء محاولتها تنفيذ عمل تخريبي عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما".

وأضافت أنه "بفضل الجهود الأمنية الاستباقية، والسرعة في التنفيذ والجاهزية العالية تمكنت الوحدات من تحييد الخطر وتفكيك العبوة قبل انفجارها، دون وقوع أي إصابات أو أضرار، وإلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم خمسة أشخاص".

وأشارت إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباط الخلية بـ حزب الله اللبناني، وتلقي أفرادها تدريبات عسكرية تخصصية خارج البلاد، شملت مهارات زرع العبوات الناسفة".

وأوضحت أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية والجهات المرتبطة بها، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص .