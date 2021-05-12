محافظ كفر الشيخ: تركيب تانك أكسجين بمستشفى التأمين الصحي بسعة 11000 لتر

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تركيب تانك أكسجين بسعة 11000 لتر بمستشفى العبور للتأمين الصحي، في إطار خطة الدولة لتوفير تانكات الأكسجين بالمستشفيات، ضمن تقديم الرعاية الصحية للمرضى خاصة مصابي مرضى فيروس كورونا المستجد.



صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ في بيان صحفي مساء الثلاثاء، بأن محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدى الساعة توفير الأكسجين بمستشفيات العزل بمدن ومراكز المحافظة، وملء التانكات وتوفير أسطوانات الأكسجين على مدى 234 ساعة، ويتلقى تقارير من رؤساء المدن ومديرية الصحة 3 مرات يوميًا.



وأضاف السماحي، أنه تم تركيب تانك أكسجين بسعة 11000 لتر بمستشفى العبور للتأمين الصحي، في إطار خطة الدولة لتوفير تانكات الأكسجين بالمستشفيات، بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومتابعة الدكتور محمد رفيق، مدير فرع كفرالشيخ، مؤكدًا أنه جار تركيب تانك أكسجين بمستشفى سيدي سالم المركزي بسعة 10 آلاف لتر.