مقتل فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص والاختناق خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وكان فلسطيني قتل وأصيب أخر بجروح عصر الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إن قواته "أحبطت عملية إطلاق نار" على حاجز عسكري قرب نابلس شمال الضفة دون إصابة أي من جنوده بأذى.

كما قتل ثلاثة فلسطينيين هم طفلان وسيدة فجر اليوم الأربعاء في غارة إسرائيلية على غزة مع دخول موجة التوتر في القطاع يومها الثالث.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان صحفي إنه تم انتشال جثث طفلين وسيدة قضوا جراء استهداف إسرائيلي لشقة سكنية في جنوب مدينة غزة.

وذكر القدرة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة ارتفعت إلى 35 قتيلا بينهم 12 طفلاً و3 سيدات ، فضلا عن233 إصابة بجراح مختلفة في موجة التوتر مع إسرائيل منذ أمس الأول الاثنين.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.