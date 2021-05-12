جيش ‏الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصفية عدد من قادة القسام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بالتعاون مع جهاز الشاباك تم تنفيذ عملية معقدة وفريدة من نوعها أسفرت عن اغتيال عدد من قادة كتائب القسام في غزة وخان يونس.

ووفقا بزعم جيش الاحتلال فإنه تم تصفية عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس الذين يشكلون جزء مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من قائد القسام محمد الضيف.

واضاف بيان الاحتلال أنه سينشر تفاصيل اكثر حول العلمية في وقت لاحق.

هذا ولم يتم تاكيد الخبر حتى اللحظة، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

في غضون ذلك قال جيش الاحتلال أن طائراته أغارت على موقعيْن لانتاج الأسلحة في شمال قطاع غزة.