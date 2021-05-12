ألمانيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 14 ألفا و909 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 18 ألفا و34 إصابة.

وسجل المعهد 268 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 285 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء 8ر107 إصابة (4ر115 إصابة أمس الثلاثاء). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 3 ملايين و548 ألفا و285 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 85 ألفا و380 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و220 ألفا و300 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 83ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 83 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.