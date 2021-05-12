دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالات كورونا المتحورة في اليابان

أظهرت دراسة جامعية في اليابان، اليوم الأربعاء، أن حوالي 90% ممن تلقوا لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، لديهم أجسام مضادة ضد سلالات فيروس كورونا المتحورة المختلفة التي تم اكتشافها في اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن الدراسة أجراها فريق بحثي في ​​جامعة مدينة يوكوهاما على 105 أشخاص تلقوا جرعتين من اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر بدون الإصابة بفيروس كورونا وغطت 7 سلالات مختلفة.

وأظهرت الدراسة أنه من بين الـ105 أشخاص، وٌجد أن 90 إلى 94% لديهم أجسام مضادة ضد السلالات المتحورة الموجودة في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، في حين أن 97% لديهم أجسام مضادة ضد السلالة الذي تم اكتشافها في الهند.

ووجدت أيضًا أن 99% من هؤلاء الأشخاص كان لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا الموجود في اليابان منذ بداية تفشي المرض.

وتواجه اليابان الآن موجة رابعة من الإصابات وسط انتشار مزيد من السلالات المتحورة المعدية، في حين تتخلف اليابان في طرح اللقاح عن دول أخرى، مثل بريطانيا والولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن اللقاح الذي طورته شركة فايزر الأمريكية والشريك الألماني بيونتيك هو اللقاح الوحيد المصرح باستخدامه في اليابان حاليًا.