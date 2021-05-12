أبو مازن ونظيره العراقي يبحثان تكثيف التحركات لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

جرى، اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس العراقي برهم صالح، لبحث أهمية تكثيف التحركات العربية والدولية لوقف الاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القدس، والمسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح، والاعتداءات الوحشية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأربعاء، أكد الرئيس العراقي، وقوف بلاده حكومة وشعبا الى جانب الحقوق الفلسطينية، ومناصرتها.

وشكر «أبو مازن» الرئيس العراقي برهم صالح على مواقف بلاده المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، وتبادل الرئيسان التهاني لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 شهيدا من بينهم 14 طفلا و3 سيدات و304 إصابات.