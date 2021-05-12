وقفات تضامنية في صيدا جنوبي لبنان ومسيرة في مخيم البداوي شمالها نصرة للقدس

نظمت "الجماعة الإسلامية" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقفة تضامنية اليوم الأربعاء نصرةً للقدس في مدينة صيدا بجنوب لبنان وكذلك نظمت أندية صيدا ومخيماتها وقفة مماثلة في المدينة، وفي مخيم البداوي شمال لبنان نظمت جمعية النجدة الاجتماعية مسيرة أطفال ونساء.

وتم تنظيم "وقفة تضامنية مع المجاهدين في فلسطين" بساحة النجمة في مدينة صيدا، بدعوة من الجماعة الإسلامية وحماس، بمشاركة عدد من العلماء، وأبناء المدينة.

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والفلسطينية.

كما نفذت أندية مدينة صيدا ومخيماتها وقفة تضامنية أمام الملعب البلدي في المدينة، بمشاركة عدد من رؤساء الأندية واللاعبين، تحت شعار "عين على لبنان وعين على الأقصى وفلسطين"، نصرة للقدس، ورفضا لتهجير أهالي حي الجراح.

وألقيت كلمات تحيي صمود أهالي الشيخ جراح والفلسطينيين في المسجد الأقصى، وجهود المقاومين في غزة، وتم التأكيد على "تمسك الفلسطينيين بحقوقهم حتى النصر والعودة".

من جهة أخرى، نظمت جمعية النجدة الاجتماعية في مخيم البداوي شمالي لبنان مسيرة أطفال ونساء دعما لانتفاضة المقدسيين وبلدة الشيخ جراح، شارك فيها ممثلو الفصائل والقوى اللبنانية واللجنة الشعبية وحشد من أبناء المخيم.

وجابت المسيرة شوارع المخيم وانتهت بوقفة تضامن ودعم للمقدسيين أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم البداوي.