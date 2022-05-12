العراق يتفق مع قطر على استيراد مليون و500 ألف طن غاز سنويا لتشغيل محطات الكهرباء

صرح متحدث عراقي، بأن بلاده اتفقت مع دولة قطر على استيراد مليون و500 ألف طن من الغاز سنويا لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال أحمد العبادي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية، في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته اليوم الخميس، إن العراق يرغب في استيراد الغاز القطري "لسد النقص الحاصل في تأمين الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية".

وأضاف أن الاتفاق العراقي-القطري على توريد الغاز، بكمية مليون و500 ألف طن سنويا، يحتاج من العراق إلى اتخاذ إجراءات سريعة وأمور لوجيستية كتجهيز الموانئ وإنشاء منصات للغاز المسال وتجهيز شبكة أنابيب لنقله من الموانئ إلى محطات الكهرباء.

وذكر المتحدث العراقي أن "وصول الغاز القطري إلى العراق يحتاج من 12 إلى 15 شهرا، وهي مدة طويلة جدا، لكن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أوعز باستنفار جميع الوزارات المعنية للانتهاء من عملية الربط وتذليل الإجراءات والعمل بشكل سريع وإنجاز ما هو مطلوب في غضون 8 أشهر".

وأوضح أن تنويع مصادر الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية ظاهرة صحية لصالح عمل المنظومة الكهربائية، مشيرا إلى وجود فجوة ما بين العرض والطلب في الكهرباء، إذ تصل حاجة العراق إلى ما يقارب 35 ألف ميجاواط بينما المتحقق 25 ألف ميجاواط خلال الصيف الحالي.