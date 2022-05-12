أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، أن إيران هي القوة الأكثر زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن بلاده لن تسمح بإيران نووية، لافتًا في ذات الوقت إلى أن المخاوف بشأن إيران تتجاوز قدرتها النووية.

وقال كوريلا - في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية - إن واشنطن قلقة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى دعم ميليشياتها بالوكالة والمتحالفة معها في المنطقة، مؤكدًا أن التهديد الإيراني يتطلب جهدًا حازمًا من واشنطن وشركائها في المنطقة.

وحول الأمن البحري في الشرق الأوسط، أكد كوريلا أن تلك القضية مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الممرات المائية في المنطقة آمنة مسئولية حاسمة لبلاده ولشركائها.

وحول علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية، أكد أن العلاقات مع السعودية استراتيجية وقوية، مشيرًا إلى أنها تمتد لـ77 عامًا وهي شاملة.

وقال كوريلا إن علاقة بلاده في المنطقة تتجاوز المكون العسكري، لافتًا إلى أن لدى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تاريخًا من التبادل التقني والتعليمي الذي أفاد كلا البلدين، مشددًا على أن العلاقة الأمنية طويلة الأمد مهمة للغاية.

وأكد كوريلا أن التزام بلاده تجاه شركائها في المنطقة لا يتزعزع، بل يمتد إلى عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب.

يذكر أن الفريق أول مايكل كوريلا يزور السعودية في الوقت الحالي، حيث التقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مركز عمليات الدرعية المشترك برئاسة هيئة الأركان العامة.