رئيس فلسطين يمنح الشهيدة شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء.

وقال خلال مراسم، تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي: «نعزي أنفسنا وأهلها وزملائها الصحفيين ومحطة الجزيرة، ونثمن الدور الكبير للإعلام الفلسطيني والدولي والرأي العام».

وثمن موقف كل من دان تلك الجريمة النكراء؛ لأنه بمثابة إدانة للاحتلال الإسرائيلي، متابعًا: «لروحها الرحمة والسكينة، ولقد قررنا أن نمنح الشهيدة وسام نجمة القدس، المجد والخلود لشهدائنا جميعا، رحمة الله عليهم وعلى الشهيدة شيرين أبو عاقلة».

وأُقيمت اليوم الخميس، مراسم تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، مراسم تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأقيم موكب رسمي لوداع وتكريم الصحفية، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.