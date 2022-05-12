 جانتس يأسف لمقتل شيرين أبو عاقلة: لم نتأكد بعد من كيفية مقتلها وإسرائيل بدأت تحقيقا شاملا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جانتس يأسف لمقتل شيرين أبو عاقلة: لم نتأكد بعد من كيفية مقتلها وإسرائيل بدأت تحقيقا شاملا

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة
تل أبيب - د ب أ
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 9:44 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 9:44 ص

وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من السلطة الفلسطينية الحصول على الرصاصة التي قتلتها
أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، عن أسفه لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاقتحام للجيش في جنين أمس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الخميس عنه القول، في إيجاز لصحفيين أجانب عبر الهاتف الليلة الماضية، إنه "يجب أن نتذكر أن العمليات الإسرائيلية تتم في إطار موجة الإرهاب العنيفة التي أودت بحياة 19 شخصا، حيث يتم إطلاق النار على جنود الجيش كل ليلة وتُنفذ محاولات لارتكاب عمليات إرهابية".

وأضاف أنه لم يتم التأكد بعد من كيفية مقتل أبو عاقلة، وأن إسرائيل بدأت تحقيقا شاملا، وتوجهت إلى السلطة الفلسطينية للحصول على الرصاصة التي قتلت الصحفية لإجراء فحص مخبري.


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