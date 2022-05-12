حصاد وتوريد 260597 طن قمح لصوامع وبناكر التخزين في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، البالغ عددها 55 صومعة وبانكر، وشونة مطورة حكومية، وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم، أن إجمالي ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 33703 طنًا و241 كيلو قمحًا.

وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 226894 طنًا و270 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 260597 طنًا و768 كيلو قمح، وأن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم 280 ألفًا و237 فدانًا.

وأكد محافظ الشرقية، أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفًا و222 فدان.

وناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.