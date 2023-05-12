مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة في أسيوط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة سيارة ملاكي داخلها 5 أشخاص، في الترعة بجانب مزلقان الفليو بمركز أبوتيج.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج والعقيد عمرو عزب وكيل إدارة الدفاع المدني والمقدم بركات أحمد بركات رئيس مباحث قسم أبوتيج وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، والعشرات من الأهالي بالمنطقة.

وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي داخلها 5 أشخاص بالترعة بجانب مزلقان الفليو بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 3 أشخاص، وجاري البحث عن المتوفين وهما المدعو "بيتر .ز.ي."، وصديقة "أحمد .ح م"

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

وقال الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مدينة أبو تيج، إنه تلقى البلاغ بوقوع السيارة بالترعة، وعلى الفور قرر تحريك معدات ولوادر الوحدة المحلية لسرعة إنقاذ الضحايا، موضحا أن الذين كانوا يستقلون السيارة شباب في أعمار تحت العشرين عامًا كانوا يريدون المشاركة في حفل زفاف أحد أقربائهم.