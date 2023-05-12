كشف غموض حادث مقتل طفل على يد زوج والدته بالجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة من كشف غموض وفاة طفل إثر التعدى عليه بالضرب.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول طفل يبلغ من العمر 5 سنوات - مقيم بدائرة القسم - متوفى إثر إصابته بـ"سحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

بسؤال والدة المتوفى ربة منزل – مقيمة بذات العنوان- أكدت أنها كانت خارج مسكنها ولدى عودتها عثرت على نجلها ملقى أرضاً وفاقد الوعى وبه الإصابات المشار إليها، فقامت بنقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنها اكتشفت وفاته.

واتهمت زوجها، له معلومات جنائية -مقيم بذات العنوان وله محل إقامة آخر بمحافظة الإسكندرية- بالتسبب فى وفاة الطفل لكونه دائم التعدى عليه بالضرب.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته عترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقب عودته للمنزل وجد الطفل المتوفى "نجل زوجته" تعدى على شقيقته "نجلة المتهم تبلغ من العمر 3 سنوات" فقام بالتعدى عليه بالضرب وعقب شعور الطفل بحالة إعياء تركه وفر هارباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .