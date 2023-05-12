تقارير: زيلينسكي قد يزور روما والفاتيكان في عطلة نهاية الأسبوع

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يدرس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة روما في عطللة نهاية هذا الأسبوع، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية إيطالية.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية مساء الخميس أنه خلال زيارته لروما قد يلتقي برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني كما سيستقبله بابا الفاتيكان فرنسيس.وأشارت الوكالة إلى مصادر في الحكومة الإيطالية وداخل الفاتيكان، قائلة إن الزيارة إلى المدينة ما زالت قيد البحث.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي لتلك التقارير.

كما أفادت تقارير صدرت في الآونة الأخيرة بأن الرئيس الأوكراني سيسافر إلى برلين نهاية الأسبوع.