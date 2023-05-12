الجيش السوداني يعلن توجيه ضربات لقوات الدعم السريع وإيقاع خسائر بها

أعلن الجيش السوداني مساء اليوم الجمعة، عن توجيه ضربات لـ"قوات الدعم السريع" التي وصفها " بالعدو" جنوب الخرطوم وجبل أولياء وتدمير حوالي ٦٠ عربة مسلحة وقتل حوالي ١٠٠" متمرد" وسقوط عدد كبير من الجرحى.



ومساء أمس الخميس، وقع الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على "إعلان جدة" الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وسط ترجيب.



وقال الجيش السوداني في بيان عبر صفحته على " فيسبوك" اليوم: "اشتبكت قواتنا مع مجموعة من المتمردين بشارع النيل ودمرت عددا من العربات المسلحة ولاذ بقيتهم بالفرار".



وأضاف: "حاولت المليشيا المتمردة نهب المخزون الإستراتيجي لبنك السودان من الذهب إلا أن قواتنا تصدت لهم".



وتابع: "قام المتمردون بحملة اعتقالات واسعة بين مواطنين مدنيين بجنوب الخرطوم.. جار رصد حركة تعزيز للمليشيا المتمردة من خارج البلاد من اتجاه الغرب علي متن شاحنات وعربات لاندكروزر مسلحة".



وجددت القوات المسلحة السودانية "الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بعدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد".



وأعلنت عن استعدادها "لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام في حالة تسليمهم".



ووصفت الموقف العملياتي بأنه "مستقر" في جميع ولايات البلاد عدا المناوشات مع "المليشيا المتمردة" في أجزاء من العاصمة، ومشاركتها في الصراع القبلي بالجنينة (1200 كلم غرب الخرطوم) بقصف المدنيين من مواقع تمركزهم بالمدينة ودخولهم طرفا في الأزمة.



واتهم الجيش السوداني "قوات الدعم السريع" بالاستمرار ب "ارتكاب الانتهاكات والأعمال الإرهابية حيال المدنيين والتي تتمثل في احتلال ١٥ مستشفى بالعاصمة وطرد المرضى واحتجاز الكوادر الطبية واجبارهم على علاج منسوبيهم وتحويلها إلى قواعد عسكرية.



وشملت قائمة الاتهامات "الاستيلاء على منازل المواطنين وطردهم منها ونهب الممتلكات العامة والخاصة وسرقة سيارات مدنية لاستخدامها في الأغراض الحربية وارتكاب انتهاكات جنسية بحق النساء والقصر، ونهب البنوك والمحال التجارية في سوق ليبيا".