حسام البدري: سعيد بدعم جماهير الصفاقسي

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي، عن سعادته بحالة الود من جماهير الفريق التونسي، مشيرا إلى أن الجمهور في مدينة صفاقس يعشق كرة القدم ويؤازر ويدعم اللاعبين والجهاز الفني بقوة رغم وجود بعض الأزمات.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: "مجلس إدارة الصفاقسي قام بصرف جزء من المستحقات المالية، وهناك حالة راحة تسود بين اللاعبين في الفترة الحالية".

وأضاف: "اللاعبين الموجودين حاليا في الصفاقسي يعشقون النادي، وصبروا على جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية".

وواصل: "الدعم الإعلامي والجماهيري يحفزني على تقديم المزيد، وأعمل على تقديم نتائج جيدة، وهناك عناصر مميزة وقادمة من الدرجة الثانية لفريق الصفاقسي، والفريق يقدم مستوى جيد خلال مواجهات الدوري، وسعيد بالتطور الكبير في مستوى الفريق".

وأكمل: "قمت بتوقيع عقد مع نادي الصفاقسي لنهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر، في حالة استقرار الأمور مع نهاية شهر يونيو القادم، قد نقوم بتفعيل الموسم الإضافي، وأنا مستمتع بالعمل في تونس حاليا".

وختم: "أعمل على تقديم مستوى مميز مع الصفاقسي، لكن التطور في النواحي الفنية خلال الفترة الحالية أمر يسعدني، وكل الإعلام والجماهير التونسية أشادت بما يقدمه الجهاز الفني في الفترة الأخيرة".