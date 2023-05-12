مسئول ألماني: البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض بعد الصيف

صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، اليوم الجمعة، بأن البنك قد يضطر إلى الاستمرار في رفع أسعار الاقتراض بعد الصيف المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناجل، محافظ البنك المركزي الألماني، قوله خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة نيجاتا اليابانية، إن التضخم الأساسي، الذي يستثنى تكاليف الغذاء والطاقة، لن يتباطأ قريبا.

ويفضل المسؤولون حاليا الاعتماد على التضخم الأساسي كمؤشر على تقلبات الأسعار.

وأضاف ناجل في مؤتمر صحفي أن "هناك إجماع في مجلس محافظي البنك أنه لابد من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن "البيانات لا تسمح لنا بالنظر في تغيير وجهة نظرنا أن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة سوف يكون ضروريا، وسوف يسري هذا أيضا بعد العطلة الصيفية".

وذكرت بلومبرج أن هذه التصريحات هي أقوى إشارة من ناجل إلى أن الزيادتين بواقع ربع نقطة مئوية التي يتوقعها الخبراء على نطاق واسع بالنسبة لشهري يونيو ويوليو المقبلين لن تكون كافية لإعادة التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة من نسبته الحالية التي تزيد عن عشرة بالمئة.

كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قالت أمس الخميس إن جهود مكافحة التضخم المتصاعد في منطقة اليورو لم تنته بعد، لتؤكد بذلك الإشارات السابقة إلى اعتزام البنك زيادة أسعار الفائدة الأوروبية مجددا.

وقالت لاجارد في تصريحات للإذاعة اليابانية إن.إتش.كيه إن "التضخم مرتفع للغاية ومستمر لفترة طويلة جدا... البنك المركزي مازال في رحلة محاربة التضخم، والمعركة لم تنته بعد. وستنتهي فقط عندما يكون لدينا الثقة الكافية في أننا خفضنا التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% على المدى المتوسط".

يأتي ذلك في حين ارتفعت التوقعات بزيادة معدل التضخم في منطقة اليورو "بصورة كبيرة" خلال شهر مارس الماضي، مما يدعم آراء مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يقولون إنه ربما تكون هناك حاجة للاستمرار في رفع معدل الفائدة.

وقال البنك المركزي الأوروبي أمس إن توقعات التضخم بالنسبة لـ 12 شهرا المقبلين ارتفعت من 4.6% في فبراير إلى 5% في مارس الماضي. وبالنسبة للثلاثة أعوام المقبلة، ارتفعت التوقعات بالنسبة للتضخم من 2.4% إلى 2.9%.