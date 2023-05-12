استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

بعد قرابة 15 شهرا من الحرب الروسية الأوكرانية، يتمنى غالبية الألمان أن تتفاوض أوكرانيا على حل سلمي مع روسيا.

وقبل وقت قصير من زيارة محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لألمانيا، دعا 55% من الألمان في استطلاع للرأي أجراه معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى إجراء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب. في المقابل، عارض إجراء مفاوضات 28% فقط من الذين شملهم الاستطلاع.

كما رفضت غالبية الألمان مطلب أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث عارض ذلك 54% من الألمان، بينما أيد المطلب 27% فقط.

وسيشارك زيلينسكي في قمة الناتو المقرر عقدها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو المقبل، ويأمل أن يمهد الطريق أمام بلاده للانضمام إلى الحلف الدفاعي. وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في أبريل الماضي إن عدم تلقي كييف "دعوة مستحقة" للانضمام لن يقابل بتفهم من غالبية السكان سواء في أوكرانيا أو أوروبا أو حلف شمال الأطلسي.

لكن بالنسبة للحكومة الألمانية، فإن مثل هذه الخطوة ليست مطروحة على جدول الأعمال بعد. ومن المقرر تكريم زيلينسكي بعد غد الأحد بجائزة "شارلمان" الألمانية الشهيرة في آخن نيابة عن الشعب الأوكراني.

ولم يتضح بعد ما إذا كان زيلينسكي سيحضر التكريم شخصيا، كما هو الحال بالنسبة للقاء محتمل مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير في برلين. ومن المحتمل أن يزور زيلينسكي إيطاليا أيضا قبل ألمانيا، حيث يلتقي بابا الفاتيكان فرنسيس.