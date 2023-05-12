الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الترجي، الذي أقيم على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب مباراة الترجي، وفي نفس توقيت إقامتها غدًا في الثامنة مساء بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى من المران.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات فنية تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وخاض حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شويير تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان كولر قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل تناول وجبة الغداء اليوم، لمواصلة الحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وحرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، على حضور المران الختامي للفريق اليوم على ملعب المباراة.

وأقيم ظهر اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الغد، بحضور مندوبي الناديين ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء.