شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع خدمات الإنترنت جنوب غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "Paltel" انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في جنوب قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الشركة، اليوم الأحد، في بيان لها: "أهلنا في قطاع غزة نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر، طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من 7 أشهر، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي يطال البنية التحتية لشبكة الاتصالات.