مودرن فيوتشر يعلن استقالة مدربه تامر مصطفى

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أعلن نادي مودرن فيوتشر اليوم الأحد إنهاء التعاقد مع تامر مصطفى المدير الفني للفريق الذي تقدم باستقالة من منصبه بعد تراجع النتائج.

وأشار فيوتشر في بيان رسمي إلى أنه سيعلن عن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلال ساعات قبل المباراة القادمة أمام إنبي في الجولة 23 ببطولة الدوري.

وتراجعت نتائج فيوتشر في الفترة الأخيرة حيث اكتفى الفريق بفوز وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة في آخر خمس جولات ليتراجع ترتيبه في جدول المسابقة.

ويحتل فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة من 20 مباراة.

كما ودع مودرن فيوتشر تحت قيادة تامر مصطفى بطولة كأس الكونفدرالية من دور الثمانية بالخسارة أمام الزمالك بنتيجة 2/3 في مجموع المباراتين.