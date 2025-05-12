وزير الداخلية اللبناني: 143 حادثا أمنيا خلال الانتخابات البلدية بالشمال وعكار

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم الإثنين، أن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، التي جرت أمس الأحد، شهدت 143 حادثا أمنيا، كاشفا عن 7 موقوفين خلال الإشكالات وحالات الرشاوى الانتخابية.



وقال الوزير الحجار، في مؤتمر صحفي اليوم، إن نسبة الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار بلغت 29 و43%، وتحديدًا 25. 37% في الشمال و33. 49% في عكار، مع تسجيل نسبة متدنية في طرابلس، على غرار آخر انتخابات بلدية جرت في طرابلس.

وأشار إلى أن عملية الفرز بدأت بعد إقفال آخر صندوق اقتراح مساء أمس وما زالت عملية الفرز مستمرة حتى الساعة، آملا إصدار النتائج مع ساعات مساء اليوم من قبل وزارة الداخلية.

وكشف عن أن وزارة الداخلية تلقت ما مجموعه 675 شكوى ومراجعة، معظمها ذات طابع إداري وعددها 560 وبينها 50 ذات طابع أمني و65 شكوى إعلامية، لافتا إلى أن الإشكالات والتضارب بلغت حوالي 120 حالة، حيث جرى التدخل من قبل القوى الأمنية وهناك سبع موقوفين خلال الإشكالات وحالات الرشاوى الانتخابية.

ولفت إلى تسجيل 15 حالة اشتباه برشاوى انتخابية يجري العمل على التثبت منها وإجراء التحقيقات فيها، مشيرًا إلى وجود بعض حالات الرشاوى التي تم ضبطها.

وأعلن وجود اشتباه بعملية تزوير وتم التحقيق فيها وهناك وموقوف واحد لدى المديرية العامة لأمن الدولة، موضحا أن بعض المناطق في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، شهدت عمليات إطلاق نار وأدت إلى عدد من الإصابات بينها إصابة خطيرة.

وأكد إصدار التعليمات للقوى الأمنية والجيش اللبناني بملاحقة وتوقيف مطلقي النار، كاشفًا عن تحديد أسماء عدد كبير من مطلقي النار، وبدأ الجيش اللبناني بتوقيف مطلقي النار ليل أمس وأوقف الجيش 34 موقوفا، ويجري العمل من قبل القوى الأمنية على توقيف كل من أقدم على هذا العمل، آملاً الإقلاع عن هذه الظاهرة.

وكانت انطلقت في الرابع من الشهر الجاري، المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، وبلغ إجمالي نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية 16. 45 %.

وتستكمل الانتخابات البلدية والاختيارية في 18 من الشهر الجاري في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك – الهرمل، وفي يوم 24 في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.