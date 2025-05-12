سوريون يضرمون النار بمواد غذائية وزعتها قوات إسرائيلية

أضرم سوريون النار في "مواد غذائية" وزعتها قوات إسرائيلية في قرية العشة بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وقالت قناة "الإخبارية" السورية صباح الاثنين: "أهالي العشة جنوبي (محافظة) القنيطرة يضرمون النيران بمواد غذائية وزعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرية".

ونشرت القناة على منصاتها صورة تظهر نيرانا مشتعلة في "كراتين" تحوي ما يبدو أنها "مواد غذائية".

وتداول سوريون على منصات التواصل مقطع فيديو لشباب يقول أحدهم إنهم يحرقون مواد غذائية وزعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية العشة، فيما تتصاعد النيران من مواد مشتعلة وسطهم.

وسبق أن توغلت قوات إسرائيلية مرارا في قرية العشة، لاسيما في مارس وأبريل الماضيين، وعمدت إلى تفتيش منازل.

وبطرق شتى مفضوحة، بينها توزيع مساعدات وإجلاء جرحى، تسعى إسرائيل للظهور بمظهر الداعم والمدافع عن أقليات في سوريا، ولا سيما الدروز.

وتؤكد دمشق أن الحقوق مكفولة للسوريين كافة دون تمييز بين المذاهب والطوائف، وتحذر من مزاعم تل أبيب الهادفة لاستمرار انتهاكاتها للسيادة السورية.

وشعبيا نظم أهالي قرى سورية، بينها السويسة بالقنيطرة، احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، وأطلق جنود إسرائيليون النار على المتظاهرين في السويسة، فأصابوا ثلاثة منهم.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كما احتلت "جبل الشيخ" الاستراتيجي، الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى بنحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، كما يمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم أعلاها يبلغ طولها 2814 مترا.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).