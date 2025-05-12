البابا تواضروس الثاني يستقبل 4 من الآباء الأساقفة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أربعة من الآباء الأساقفة، في أولى لقاءات قداسته لمتابعة العمل الرعوي في الإيبارشيات، عقب عودته من رحلته الأخيرة لإيبارشية وسط أوروبا.

تابع قداسة البابا معهم بعض الملفات الخاصة بالخدمة في الإيبارشيات التي يرعونها، كما حرص الآباء الأساقفة على تهنئة قداسته بعودته من الزيارة الرعوية لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دول بولندا ورومانيا وصربيا والتشيك.

والآباء الأساقفة الذين استقبلهم قداسة البابا مساء اليوم، على الترتيب، هم أصحاب النيافة:

الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، بمحافظة سوهاج، الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.