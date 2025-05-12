كشف ملابسات فيديو مشاجرة الأسلحة النارية بالجيزة

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

بفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 11 مايو الجارى، تبلّغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص "مصابين برش خرطوش") وطرف ثان (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") على إثر سابقة قيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة زوجة أحد أفراد الطرف الثانى، فقاموا على إثرها بالتعدى عليهم باستخدام كلب، وإطلاق أعيرة نارية تجاههم، مما أدى لحدوث إصابتهم.

تم ضبط مرتكبى الواقعة، وبحوزتهم (فرد محلى "المستخدم فى ارتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.