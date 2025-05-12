هيومان رايتس ووتش: مقتل 100 مدني على الأقل على يد قوات بوركينا فاسو في هجوم خلال مارس

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الإثنين، إن قوات تابعة للحكومة في بوركينا فاسو قتلت 100 مدني على الأقل في مارس بالقرب من بلدة سولينزو الواقعة في غربي البلاد.

ووفقا لشهادات عائلات الضحايا ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي جمعتها منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن المهاجمين كانوا من قوات النخبة التابعة لبوركينا فاسو وأفراد من ميليشيا موالية للحكومة تُعرف باسم "المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن".

وكان جميع الضحايا كانوا من عرقية الفولاني، وهي جماعة تعمل بالرعي تنتشر في أنحاء المنطقة، وقد دأبت الحكومة على اتهامها منذ فترة طويلة بدعم المسلحين الإسلاميين.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد رجحت في تقرير سابق تورط الحكومة في الهجوم، استنادا إلى أدلة تتضمنها مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن الأدلة لم تكن كافية للوصول إلى نتيجة حاسمة.

وأصدرت الحكومة نفيا قاطعا عند ظهور التقارير الأولى، وقالت في بيان إنها "تدين نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على الكراهية والعنف المجتمعي، أومعلومات زائفة تهدف إلى تقويض التماسك الاجتماعي" في البلاد.

ولم ترد سلطات بوركينا فاسو على الفور على طلب للتعليق بشأن التقرير الجديد الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش.