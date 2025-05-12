أمريكا: اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة المغني شون ديدي كومبز بتهمة الاتجار بالجنس

يبدأ ممثلو الادعاء الاتحاديون في الولايات المتحدة اليوم الاثنين، محاولة إثبات أن المغني شون "ديدي" كومبز حول مجموعته الخاصة بموسيقى الهيب هوب إلى مؤسسة ابتزاز أجبرت النساء على إرضاء رغباته الجنسية لمدة عقدين.

وانتهت عملية اختيار هيئة المحلفين صباح اليوم، وستتبعها المرافعات الافتتاحية للمحامين. ويمكن البدء في سماع شهادة الشهود بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأكد كومبز (55 عاما) أنه غير مذنب في خمسة اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما على الأقل إذا أدين بكل التهم. وقد كان محتجزا في سجن اتحادي في بروكلين منذ اعتقاله في سبتمبر.

واكتظت قاعة المحكمة بعائلة كومبز وصحفيين وغيرهم من الأشخاص المهتمين بالمحاكمة.

وتأثرت المسيرة الناجحة لمغني الهيب هوب ورجل الأعمال شون "ديدي" كومبز بمزاعم العنف، ووجهت إليه اتهامات باستغلاله نفوذ إمبراطوريته التجارية للاعتداء جنسيا على النساء.

وتبدو لائحة الاتهام المؤلفة من 17 صفحة ضد كومبز مثل تلك المرفوعة ضد زعيم مافيا أو رئيس عصابة مخدرات وتتضمن اللائحة اتهام ديدي بالانخراط في نقل الأشخاص من منطقة إلى أخرى بغرض الاستغلال الجنسي وتكوين ثروة عبر أنشطة غير قانونية.

وجاء في لائحة الاتهام أن كومبز انخرط في نمط من السلوك المؤذي لمدة عقدين ضد النساء وآخرين وذلك بمساعدة أشخاص في دائرته وموظفين من شبكة شركاته.

ولإبقاء النساء تحت السيطرة، يقول ممثلو الإدعاء إن كومبز استخدم مزيجا من النفوذ والعنف وعرض أن يعزز مسيراتهن الترفيهية في حال فعلن ما يطلبه أو إبعادهن عن الساحة تماما في حال لم يمتثلن.

وعندما لم يحصل كومبز على ما يريد، تتضمن الاتهامات الموجهة إليه أنه كان يلجأ هو وشركاؤه إلى العنف بما في ذلك الضرب والخطف وإضرام النيران عمدا.