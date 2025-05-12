 تأهب شاحنات مساعدات غزة في مناطق الانتظار اللوجستية بشمال سيناء - بوابة الشروق
الإثنين 12 مايو 2025 7:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تأهب شاحنات مساعدات غزة في مناطق الانتظار اللوجستية بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 7:08 م | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 7:08 م

تأهبت الجهات المختصة في محافظة شمال سيناء بشأن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاء ذلك وفقًا لمصادر ذات صلة، بعد التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الأسير الأمريكي الإسرائيلي، وأكدت المصادر أنهم لم يتلقوا أي إشارات تحرك حتى الآن.

ويُشار إلى مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية متوقفة طوال الفترة الماضية في ساحات الانتظار اللوجستية قرب معبر رفح وفي مناطق مختلفة بالعريش، ويترقب المشرفون عليها إشارات التحرك في حال إتمام الاتفاقات.

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