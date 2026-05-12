أمير قطر يبحث مع وزير خارجية تركيا الأوضاع بالمنطقة ووقف النار بين طهران وواشنطن

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء بمكتبه في قصر لوسيل، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها.

كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد، وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.

وتلاشت آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الثلاثاء، بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار مع طهران «على وشك الانهيار»، وذلك بعد رفض الجمهورية الإسلامية مقترحا أمريكيا لإنهاء الصراع ‌وتمسكت بقائمة مطالب وصفها الرئيس الأمريكي بأنها «هراء».

وتطالب إيران بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، حيث تخوض إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، قتالا مع عناصر حزب الله المدعوم من طهران. وأكدت الجمهورية الإسلامية على سيادتها على مضيق هرمز، وطالبت بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي وشروط أخرى.

وقال ترامب إن رد إيران يهدد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من أبريل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرارا بإنهاء وقف إطلاق النار، لصحفيين: «أعتبره الأضعف حاليا، بعد قراءة ذلك الهراء الذي أرسلوه لنا. لم أكمل قراءته حتى».

واقترحت الولايات المتحدة إنهاء القتال قبل بدء محادثات حول قضايا أكثر تعقيدا، منها برنامج إيران النووي.

وقال إبراهيم ⁠رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 بالمئة، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة، إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد. وأضاف أن البرلمان سيناقش الأمر.

ومن ‌المتوقع أن ⁠يصل ترامب إلى بكين غدا الأربعاء، إذ من المقرر أن تكون إيران من بين المواضيع التي سيناقشها مع الرئيس الصيني شي جين بينج.