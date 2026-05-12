سي بي إس: باكستان سمحت لإيران بإيواء طائرات عسكرية على أراضيها رغم دورها كوسيط مع واشنطن

أفادت شبكة "سي بي إس" الإخبارية، بأن باكستان سمحت لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز في قواعدها الجوية، ما قد يكون وفر لها حماية من الضربات الأمريكية، بحسب تصريحات مسئولين أمريكيين للشبكة.

كما أرسلت إيران طائرات مدنية إلى أفغانستان المجاورة، فيما لم يتضح ما إذا كانت بعض تلك الرحلات شملت أيضا طائرات عسكرية، وفق ما قاله اثنان من المسئولين لسي بي إس.

وتعكس هذه التحركات، بحسب التقرير، محاولة واضحة لحماية ما تبقى من الأصول العسكرية والجوية الإيرانية من اتساع رقعة الحرب.

وقال المسئولون الأمريكيون، إن إيران أرسلت عدة طائرات إلى قاعدة "نور خان" الجوية التابعة لسلاح الجو الباكستاني بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار مع إيران مطلع أبريل.

وتعد قاعدة نور خان منشأة عسكرية استراتيجية تقع قرب مدينة روالبندي العسكرية في باكستان.

ومن بين المعدات العسكرية التي نُقلت إلى القاعدة طائرة إيرانية من طراز RC-130، وهي نسخة مخصصة للاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية من طائرة النقل التكتيكي Lockheed C-130 Hercules.

من جهتها، أحالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) طلبات التعليق إلى المسئولين الأفغان والباكستانيين.

لكن مسئولا باكستانيا كبيرا نفى هذه المزاعم المتعلقة بقاعدة نور خان، وقال لسي بي إس: "إن قاعدة نور خان تقع في قلب المدينة، ولا يمكن إخفاء أسطول كبير من الطائرات عن أعين الناس".

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية وجود طائرات إيرانية داخل البلاد.

وقالت الوزارة: "الطائرات الإيرانية الموجودة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، ولا علاقة لها بأي ترتيبات عسكرية أو خطط لحماية الأصول الإيرانية. الادعاءات التي تقول خلاف ذلك مجرد تكهنات مضللة ومنفصلة تماما عن الوقائع".

وأضاف البيان أن عددا من الطائرات الإيرانية موجود لتسهيل تنقل الدبلوماسيين والفرق الأمنية في حال استئناف محادثات السلام.

موضحا أنه "رغم عدم استئناف المفاوضات رسميا حتى الآن، فإن الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى ما تزال مستمرة".

من جهته، نفى المتحدث الرئيسي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، وجود أي طائرات إيرانية في أفغانستان، وقال: "لا، هذا غير صحيح، وإيران ليست بحاجة لفعل ذلك".