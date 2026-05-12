محافظ الغربية يفتتح وحدة الكوكر بالمجزر النصف الآلي بشبشير الحصة

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، وحدة "الكوكر" بالمجزر النصف الآلي بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز ومدينة طنطا، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في ملف إدارة المخلفات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

يأتي ذاك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري، وعادل داود رئيس مركز ومدينة طنطا.

وأكد محافظ الغربية، خلال الافتتاح، أن الوحدة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المجازر ورفع كفاءتها، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة مضافة بدلًا من التخلص منها بالطرق التقليدية، وهو ما تجسده وحدة الكوكر كنموذج عملي داخل المحافظة.

واستمع المحافظ خلال الافتتاح إلى شرح توضيحي عن الوحدة وآلية عملها، حيث أوضحت الشركة المنفذة، أن وحدة الكوكر تعمل على إعادة تدوير المخلفات العضوية الناتجة عن الذبح داخل المجزر من خلال معالجتها حراريًا وبالبخار، بما يضمن القضاء على الميكروبات والطفيليات وتقليل نسبة الرطوبة، وتحويلها إلى مادة مجففة عالية البروتين تُستخدم في صناعة الأعلاف.

وأضافت أن العملية تتم داخل وعاء معدني حراري مزود بأنظمة تسخين وتقليب، ما يسهم في إنتاج أعلاف آمنة تدخل في تغذية الأسماك والدواجن وتسمين الحيوانات، بما يحقق أقصى استفادة من المخلفات ويقلل الفاقد.

وأكد المحافظ أن هذه النوعية من الوحدات تمثل إضافة مهمة للمنظومة البيئية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار العمل على رفع كفاءة المجازر الحكومية وضمان التعامل الآمن مع المخلفات.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار محافظة الغربية في تنفيذ مشروعات التطوير البيئي والخدمي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.