الإشتباه في تورط مساعد سابق للرئيس الأوكراني في مخطط لغسل الأموال

أعلنت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا أنها كشفت عن مخطط مزعوم لغسل الأموال تورط فيه الرئيس السابق لمكتب الرئاسة، أندريه يرماك.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، يوم الاثنين، إن مجموعة منظمة يشتبه في أنها قامت بغسل ما يعادل نحو 9 ملايين يورو (6ر10 ملايين دولار) على صلة بمشروع بناء فاخر قرب كييف.

ويشتبه في أن يرماك كان جزءا من هذه المجموعة.

وكان يرماك قد استقال في أواخر نوفمبر من العام الماضي على خلفية فضيحة فساد أعقبت تفتيش منزله. وكان يرماك من المقربين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتولى رئاسة مكتب الرئاسة منذ عام 2020، وكان يعد ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا.