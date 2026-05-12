الشباك الموحد ينطلق من الغرفة التجارية بالإسكندرية لتسهيل تراخيص المحال ودعم الاستثمار

أطلق المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية منظومة “الشباك الموحد” بمقر الغرفة التجارية بمحطة الرمل، لبدء استقبال طلبات تراخيص مع المحال العامة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة لأصحاب الأنشطة التجارية، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أيمن عطية أن المنظومة الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، موضحًا أن التعاون مع الغرفة التجارية يهدف إلى تجميع جهات الترخيص المختلفة في مكان واحد، بما يسهم في تقليص مدة استخراج التراخيص وإدخال المنشآت إلى المنظومة الرسمية بصورة أسرع، إلى جانب إزالة المعوقات أمام التجار ومتابعة كفاءة التشغيل لضمان جودة الخدمة.

وأشار أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن الغرفة وفرت جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لإنجاح المنظومة الجديدة تحت رعاية محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن نظام “الشباك الموحد” يمثل نقلة نوعية في تطوير الدورة المستندية، ويساعد على دمج القطاع غير الرسمي وتحفيز النشاط التجاري داخل المحافظة.

وحددت الغرفة التجارية جدولًا زمنيًا لاستقبال الطلبات خلال الفترة المسائية وفقًا لتوزيع الأحياء، حيث يتم استقبال طلبات أحياء عامرية ثان ووسط يوم السبت، ومنتزة أول وعامرية أول يوم الأحد، والعجمي ومنتزة ثان يوم الاثنين، وشرق وبرج العرب يوم الثلاثاء، بينما تُخصص الفترة المسائية يوم الأربعاء لأحياء الجمرك وغرب.

وأوضحت الغرفة أن استقبال الطلبات يتم بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بمحطة الرمل، مع ضرورة الحجز المسبق عبر الموقع الرسمي للغرفة الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى جانب الالتزام باليوم المحدد لكل حي لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتجنب التكدس.