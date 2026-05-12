المحكمة العليا الأمريكية تمدد مؤقتا الحصول على حبوب الإجهاض لثلاثة أيام إضافية

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا يقضي بتمديد مؤقت لحصول النساء على حبوب الإجهاض واسعة الاستخدام، وذلك لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وأصدر القاضي في المحكمة العليا، صامويل أليتو، قرارا اليوم الاثنين يسمح للنساء اللواتي يسعين للإجهاض بالاستمرار في الحصول على الحبوب عبر الصيدليات أو البريد، دون الحاجة لزيارة الطبيب شخصيا.

وبموجب هذا القرار، تم تجميد القيود التي فرضتها محكمة استئناف فيدرالية على عقار ميفبريستون ومنع دخولها حيز التنفيذ في الوقت الراهن.

وتواجه المحكمة حاليا أحدث فصول الجدل حول الإجهاض، بعد أربع سنوات من قيام غالبيتها المحافظة بإلغاء حكم "رو ضد ويد" التاريخي، مما فتح الباب أمام أكثر من اثنتي عشرة ولاية لحظر الإجهاض فعليا بشكل كامل.

وتعود جذور القضية المنظورة أمام المحكمة إلى دعوى قضائية رفعتها ولاية لويزيانا بهدف تقليص قواعد إدارة الغذاء والدواء المتعلقة بكيفية وصف عقار ميفبريستون.

وتزعم الولاية أن سياسة الإدارة تقوض الحظر المفروض لديها، كما تشكك في سلامة العقار الذي نال الموافقة لأول مرة عام 2000، وأكد علماء الإدارة مرارا أنه آمن وفعال.