الخارجية الفلسطينية تدين قرار رئيس وزراء مولدوفا نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة اليوم الأربعاء قرار رئيس وزراء مولدوفا بافل فليب نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس وذلك قبل سقوط حكومته بلحظات.

واعتبرت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن قرار رئيس وزراء مولدوفا المذكور يمثل "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

ورأت أن "فليب أقدم على هذه الخطوة ليبيع موقف بلاده لكل من الولايات المتحدة واسرائيل، مستغلا الغموض السياسي في بلاده، لكي يكسب الحظوة لدى هاتين الدولتين أمام بقية الأحزاب في مولدوفا التي اتفقت على تشكيل حكومة بديلة له".

وقالت إنه "ورط بلاده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، لكي يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم الأمريكي والإسرائيلي".

وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين لن تسمح لهذا القرار أن ينفذ وتتابع ملابساته كافة، وستنسق مع الحكومة الجديدة في مولدوفا لإسقاط هذا القرار "المتسرع وغير القانوني".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول/ديسمبر 2017 في خطوة قوبلت بتنديد فلسطيني ومعارضة عربية ودولية واسعة.